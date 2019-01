Een nieuwe week, een nieuwe socialemediahype. Dat lijkt ook in 2019 de regel. De jaarwisseling ging gepaard met de bij momenten levensgevaarlijke bird box challenge, geïnspireerd op de gelijknamige Netflix-reeks waarin hoofdrolspeelster Sandra Bullock tot een blinddoek is veroordeeld. De deelnemers aan die challenge voeren doodgewone taken geblinddoekt uit, van gamen tot autorijden. Ook de book cover challenge maakte recentelijk zijn intrede, waarbij je dagelijks de cover van een Belangrijk Boek deelt. Al is de populairste momenteel waarschijnlijk de 10 year challenge. Het opzet is eenvoudig, zoals wel vaker. Wie meedoet, post twee foto's van zichzelf. De ene zo recent mogelijk, de andere van tien jaar geleden. Zo toon je je vrienden en volgers hoe knap, slank of belachelijk je er vroeger uitzag.