Crisis is het inderdaad bij het Chinese Huawei. Rens nietige zaadje – oftewel het grootste telecombedrijf ter wereld met in 2018 een omzet van 120 miljard dollar – dreigt te worden verpletterd in de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Het wantrouwen tegen Huawei neemt in een toenemend aantal landen toe. Steeds meer westerse regeringen overwegen Huawei-apparatuur te weren uit gevoelige telecomprojecten zoals 5-G dataverbindingen. De VS, Australië en Nieuw-Zeeland willen geen routers, zendmasten, telefoons en andere producten van Huawei, omdat ze het bedrijf ervan verdenken de Chinese geheime dienst te helpen door een ‘achterdeurtje’ in te bouwen.

Topman Ren Zhengfei wast zijn handen in onschuld. Dan doen we gewoon beter ons best voor de landen die ons wel verwelkomen, zei hij dinsdag. Zijn lidmaatschap van de communistische partij betekent niet dat hij zijn klanten, waar dan ook ter wereld, zou schaden. ‘Het principe van handel is: de klant gaat voor. Mijn politieke overtuiging en zakelijk handelen zijn niet noodzakelijk intiem met elkaar verstrengeld.’