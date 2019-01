'Het begon met een slagroomspuit en wat ballonnetjes, nu komen ze met lachgas-tanks aanzetten waarmee ze in korte tijd duizend ballonnen kunnen tappen'

Op een bedrijventerrein in de Amsterdamse wijk Osdorp liggen honderden lachgaspatronen verspreid over de parkeerplaats. Er liggen verweerde ballonnen bij, in rood, geel en oranje.



Het vrolijke kleurenpalet doet denken aan de restanten van een kinderfeestje, maar buurtbewoners Elwin Bes (42, regisseur) en Liesje Lokbi (35, artdirector), die regelmatig door Nieuw-West fietsen om ­patronen te verzamelen voor een nog te ontwikkelen kunstproject, weten beter.



"Op deze plek is het ­altijd raak - jongeren doen hier graag een ­ballonnetje."