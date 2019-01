We moeten met zijn allen maar half zoveel vlees en suiker gaan eten, willen we in 2050 nog gezond door het leven gaan. In de plaats horen er dubbel zoveel groenten, fruit, noten en peulvruchten thuis op ons bord. Dat dieet staat in het vakblad The Lancet. Het komt voort uit een grootschalige studie door 37 wetenschappers uit 16 landen. Na drie jaar onderzoek is hun conclusie optimistisch: ja, we kunnen tien miljard mensen op een gezonde en ecologisch verantwoorde manier blijven voeden.

Op het nieuwe menu staan idealiter meer groenten en fruit, opgeteld 500 gram per dag, peulvruchten (75 gram) en noten (50 gram). De plantaardige eiwitten dienen als vleesvervanger, want we zouden nog maximaal 80 gram per dag aan vlees of vis mogen eten.

Bio-ingenieur Liesbet Vranken (UZ Leuven) «De 'minder' vind ik een goede nuance. Bepaalde landbouwgronden lenen zich niet tot een ander gebruik dan veeteelt, zeker in ontwikkelingslanden waar de groeiseizoenen voor gewassen dikwijls kort zijn. Het is soms beter om gronden op een duurzame manier intensief te gaan gebruiken.»