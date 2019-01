Alle spaargeld én tijd aan 'Fortnite' kwijt: wat doe je als je kinderen gameverslaafd raken?

Het was in het vroege voorjaar dat er iets veranderde op het voetbalveld. Plotseling ging het tijdens de training van Jeugd Onder de 13 niet meer over Messi en Minecraft, maar over tiers, noobs en skins. Tijdens het wachten in de rij op penaltyschieten deden de mannetjes vrolijke dansjes. Jongens die dansen, wat was hier aan de hand?

‘Waar ging dit over?’, vroeg ik De Oudste Zoon (13) in de auto op de terugweg. ‘Fortnite’, zei hij terwijl hij de veters van zijn kicksen lospeuterde. ‘Een zieke game.’

'Fortniteskins zijn de nieuwe Nike Air Max-schoenen'

Gek

Een zieke game. Toen ik de volgende dag met hem meekeek, zag ik weinig bijzonders. Honderd spelers die op een eiland worden losgelaten en de beste wint. Een beetje gek was het spel wel. Want spelers worden op het eiland gedropt vanuit een vliegende bus en hun avatars - digitale evenbeelden - dragen pakjes waar de funksoulbrothers van de jarentachtig-glijband Imagination bleekjes bij afsteken. En er vloeit geen bloed als een tegenstander wordt neergeknald. Een sussend idee voor het oudergemoed.