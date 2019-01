Elise Wouters schreef deze erotische liefdesbrief over de brexit. 'Mijn artikel 50 ligt wijd open op tafel'

De Limburgse Elise Wouters woont sinds haar 17de in Londen. Vanaf de eerste rij zag ze hoe het 'Leave'-kamp het referendum won en hoe daarna grote politieke chaos uitbrak in het Verenigd Koninkrijk. Het inspireerde haar tot dit tongue-in-cheekgedicht. Ondertussen weet ze zelf nog niet of ze straks in Londen kan blijven wonen.

HUMO Hoe kwam je er bij om de Brexit in een erotisch gedicht te gieten?

Elise Wouters: «Na de uitslag van het referendum in 2016, merkte ik dat de retoriek rond Brexit vaak geladen was met potentiële dubbele betekenissen. Ik begon dus wat te spelen met de termen en taal errond. Mijn werk en poëzie verkent vaak ideeën rond sensualiteit, liefde en verlangen; uiteraard kruipt de actualiteit er ook op een subtiele manier in. Maar aangezien Brexit een enorme impact zal hebben op mijn leven, wou ik er wat explicieter mee omgaan. Deze liefdesbrief aan de ironie van Brexit leek me dus wel toepasselijk.

»De bijna sadomasochistische trekjes van de Leave campagnevoerders brachten zeker wat extra inspiratie. Ik schreef het gedicht toen ik de spoken word support act was op tour met The Libertines. Tijdens hun Seaside Tour speelden we ook in enkele steden in het noorden van Engeland, waar ‘Leave’ erg populair was en nog steeds is. In een lokale pub, voelde ik meteen aan dat hun argumenten draaiden rond een nostalgie voor een tijd die nooit echt heeft bestaan. Die avond nog schreef ik op de tourbus dit gedicht. Even flirten met het absurde en two fingers up aan het feit dat xenofobie zo’n grote rol hierin speelt.

»Humor en poëzie zijn altijd belangrijk, maar vooral tijdens politieke en sociale onrust kunnen ze helpen entertainen, in vraag stellen en een vorm van escapisme bieden. Poëzie is punk.»

HUMO May's motto 'Strong en Stable' klinkt in je gedicht een beetje als bluf. Wat verwacht je van het VK na de scheiding?

WOUTERS «Absoluut, ‘strong and stable’ is zoals die persoon die in het midden van een break-up zit en trots verklaart dat alles prima is, terwijl je weet dat ze net nog in het toilet aan het huilen was.

»Brexit gaat op zoveel vlakken het leven veranderen, maar persoonlijk vind ik het beperken van de ‘freedom of movement’ nog het meest jammere aspect. De vrijheid om te studeren, werken en levenservaring op te doen in zoveel Europese landen wordt nu ineens weggenomen. Vooral zwaar voor de jongste generatie die nog net niet kon stemmen in het referendum, overwegend voor Remain is en het langst de impact hiervan gaat voelen. Gelukkig heb ik mijn Belgisch paspoort nog, denk ik dan.»

HUMO Jij en nog drie miljoen andere EU-burgers wonen in het VK en nog altijd is jullie status onzeker. Maak jij je daar zorgen over?

WOUTERS «Ja er heerst onzekerheid over de toekomst. Ik ben naar London verhuisd op m’n 17de om er Engelse Literatuur aan de unief te gaan studeren, begon daarna m’n eerste job bij de BBC en ben eigenlijk blijven plakken. Nooit had ik gedacht dat ik mijn status hier in vraag zou moeten stellen of bewijzen dat ik hier thuishoor. Samen met de 3,7 miljoen Europeanen van het vasteland in het VK, ben ik nu verplicht om een aanvraag in te dienen tot een ‘settled status.’ Dat biedt echter minder garanties op rechten in de toekomst. Gelukkig woon ik in London, waar Remain de overgrote meerderheid had en waar ik het gevoel heb dat diversiteit sterk wordt geapprecieerd.»