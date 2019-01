Het hondenleven van de dierenarts: één dag meedraaien in de praktijk en je voelt de burn-out naderen

'Van een huisarts vinden we het normaal dat hij in het weekend niet bereikbaar is, maar een dierenart zou altijd klaar moeten staan'

09u08: Rambo

De eerste klant van de dag is een chihuahua met een milde vorm van grootheidswaanzin. Hij mag dan amper een paar kilo wegen, in zijn eigen hoofd is Rambo toch vooral een gevreesd roofdier, waarschuwt zijn baasje. Maar het roofdier kampt met tandproblemen en die zorgen er voor dat Rambo nu uitgeteld op de behandelingstafel van Julie Houtmeyers ligt. Zij studeerde in 2009 af als dierenarts en belandde na een korte tussenstop in Antwerpen in een duo-praktijk in Nevele, waar ze nu ondertussen zeven jaar de dienst uit maakt. Op haar 33ste valt Houtmeyers middenin de risicogroep, zo blijkt. Een bevraging van 681 actieve dierenartsen toont aan dat het risico op een burn-out het grootst is bij jonge, vrouwelijke dierenartsen.