Hassan Al Hilou (19) is strategisch diversiteitsadviseur en heeft een eigen mediaplatform

Hassan Al Hilou hield in 2015 zijn mediaplatform youthtalks.be boven de doopvont. Vandaag adviseert hij ondernemers over hoe ze diversiteit moeten omarmen binnen hun bedrijf, in combinatie met een studie Idea & Innovation Management.

Hassan besliste dat hij ondernemer zou worden op de slaapkamervloer in zijn ouderlijk huis.

Hassan «Toen mijn bed het begaf, heb ik jaren op de grond geslapen omdat mijn ouders geen geld hadden om een nieuw bed te kopen. Ik heb me toen voorgenomen dat dit niet zou zijn hoe ik de rest van mijn leven zou invullen.»