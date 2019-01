Overgevoelige millennials? Snowflakes? Over het hoongelach van critici haalt de Nederlandse haar schouders op.

Emmy van Deurzen «De brexit is niet zomaar een verandering. Het is een totale verstoring van je leven. Een gevoel van in de vernieling gaan en geen hoop meer hebben op een oplossing. Ze voelen zich kwaad, wanhopig, ontheemd en, vooral, teleurgesteld. Het is echt heftig. Sommige mensen denken aan zelfmoord.»

Achter de tragikomische verwikkelingen rond het kabinet van premier Theresa May gaat een hardvochtig klimaat schuil, stelt Van Deurzen. Bezoekers aan haar kliniek komen soms met ontluisterende verhalen. Onverlaten bespuugden een vrouw die op straat haar moedertaal sprak. Schoolkinderen werden het doelwit van pestkoppen. Weer een ander werd fysiek aangevallen in de trein.