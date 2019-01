Liveblog sneeuw - Winter is coming, maar met een beetje vertraging

7.35 uur: Op de helpdesk van de NMBS hangt een strijdvaardige sfeer. Joeri heeft chocomelk gemaakt voor het hele kantoor. Het zal een lange dag worden. Kijk, daar is-ie al, het eerste technisch defect. Op Twitter worden een aantal frisse ideeën geopperd hoe de spoorwegmaatschappij haar dienstverlening zou kunnen verbeteren.

Update 8 uur: Hoera, sneeuw! Brugge is al bedekt met een mooie laag sneeuw. Hieronder een aantal Japanse toeristen bij de Sint-Salvatorskathedraal.

Update 8.30 uur: Mireille Cambré uit Maldegem krijgt een appje van haar moeder die drie straten verderop woont. Het is een foto van de besneeuwde straat. Mireille zelf maakt een foto die ze op Instagram zet met de hashtag #wittewereld. Een vriendelijk gebaar voor de mensen die zelf geen ramen hebben. Het is geen mooie foto, maar het filter doet veel.

Update 8.40 uur: Martin Akkerman is toch met zijn auto de weg op gegaan, ondanks alle waarschuwingen.

Update 9.43 uur: De parking is al enige tijd wit, maar nu vallen ook in Antwerpen zelf de eerste vlokken sneeuw. Op de Amerikalei ontstaat enige commotie als een strooiwagen gevuld blijkt te zijn met cocaïne.

Update 9.50 uur: Martin is veilig aangekomen op zijn werk. Enkele collega's balen.

Update 10.28 uur: Ninove kleurt ondertussen ook wit. De eerste grote verwezenlijking van Guy D'haeseleer sinds zijn niet-benoeming als burgemeester.

Update 10.40 uur: Tom tweet een foto van zijn tuin en schrijft 'Het gaat precies hard met die klimaatopwarming'. Daarnaast plaatst hij een thinking face emoticon.

Update 10.55 uur: Enkele lezers tippen ons dat er ook sneeuw is gevallen in Schilde. Bedankt, maar dat was echt niet nodig. Echt niet.

Update 11.37 uur: De vraag dringt zich op: hebben we hier te maken met plaksneeuw, poedersneeuw of smeltsneeuw? We zullen hiervoor op onderzoek uit gaan, maar voorlopig is het buiten erg koud zodat we de vraag nog even laten liggen.

Update 12.04 uur: Onze correspondent laat weten dat de sneeuw nu ook Limburg heeft bereikt. Ook is Limburg ondertussen aangesloten op het internet.

Update 13.54 uur: De drol die golden retriever Bliksem vanochtend heeft achtergelaten op de hoofdweg van het park in Brasschaat is nu volledig verdwenen onder het witte tapijt. Het is een kwestie van tijd voordat er iemand in zal stappen, maar gelukkig houden wij de situatie nauwlettend in het oog. (De afbeelding is enkel ter illustratie. De honden hierop komen niet voor in deze liveblog).

Update 16.30: Op verschillende plekken in het land wordt melding gemaakt van sneeuwpret.

Update 16:55: Arthur Corneel is een half uurtje eerder vertrokken van zijn werk om de files te vermijden. Op de parkeerplaats van zijn werk komt hij echter al in de file terecht omdat het hele bedrijf hetzelfde idee had.