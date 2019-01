Samen sterven: 'Wat mijn ouders hebben gedaan, vind ik het meest liefdevolle en romantische dat je kunt doen'

Een paar dagen nadat Antje (81) te horen had gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was, zat ze samen met haar man Willem (79) in de spreekkamer van hun huisarts. Plompverloren zei Willem: ‘Wij willen samen euthanasie.’ Ze zagen de schrik in de ogen van de huisarts, hoorden haar stamelen dat ze ‘dat niet kon maken’. Terugkijkend zegt Willem: ‘Ik begrijp onze huisarts wel. Zij moet zich gewoon aan de wet houden. Mijn vrouw Antje kan waarschijnlijk euthanasie krijgen, maar ik ben er fysiek nog te goed voor.’

Antje hoorde twee maanden geleden dat ze acute leukemie heeft. ‘Hoelang ik nog heb, durft de arts niet te voorspellen’, zegt ze. ‘Nu gaat het redelijk, maar dat kan elk moment omslaan.’ Sinds de fatale diagnose is Willem vastberaden. ‘Als Antje verdwijnt, ga ik met haar mee.’ Antje weet het ook zeker: ‘Wij willen samen sterven.’

Onafscheidelijk

Willem en Antje (niet hun echte namen) vertellen hun relaas in de woonkamer van hun vrijstaande woning in een groene wijk. Ze leunen allebei achterover in een comfortabele stoel met rug- en neksteun. Als er een vraag gesteld wordt, antwoordt de een soms voor de ander. Antje serveert kokosmakronen en zet een apart kannetje met melk bij de koffie neer. Op een bijzettafeltje staan foto’s van hun twee kinderen en twee kleinkinderen.

Sinds Willem zijn vrouw zestig jaar geleden ‘ten dans vroeg op een dansavond ter stede’, zijn de twee onafscheidelijk. Tot aan hun pensioen runden ze samen een kledingwinkel. Antje: ‘Ik stond voor in de winkel, Willem was achter in het kantoor.’ Willem: ‘Onze levens zijn volledig met elkaar verweven.’