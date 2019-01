Etienne Vermeersch (1934 - 2019)

In 2011 zocht Onze Reporter Etienne Vermeersch voor een interview op in zijn tot in het kleinste hoekje met boeken en paperassen volgestouwde bureautje aan de Gentse universiteit. De toen 77-jarige professor emeritus had via een website waarop allerlei medische parameters konden worden ingegeven net berekend hoe oud hij zou worden. Hij had naar eigen zeggen nog drie jaar te gaan en zou op de kop tachtig worden. Een vooruitzicht dat hem niet onwelgevallig was.

Het zijn uiteindelijk dus een paar jaar meer geworden. Vandaag werd afscheid van professor Vermeersch genomen, nadat hij afgelopen vrijdag koos voor euthanasie. Een overlijden passend voor een man die in het begin van de jaren zeventig al, lang voor anderen zich ervoor durfden uit te spreken, voor de legalisering van euthanasie pleitte. Zoals hij over allerhande zeer delicate ethische, maar ook sociale, politieke en wetenschappelijke kwesties wel vaker zijn tijd en collega-intellectuelen ver vooruit was. Even onverschrokken als gedecideerd liep hij voorop, overtuigd van zijn – steeds op een zeer diepgaande kennis en doorwrochte studie gebaseerde – gelijk. Wie, al dan niet live op televisie, met hem in discussie durfde te gaan, had het geweten.

Aan zijn dood refereerde hij vaker in Humo. In een gesprek met Humo in 2008 over euthanasie, naar aanleiding van de zelfgekozen dood van Hugo Claus, zei Vermeersch dat hij wellicht niet zoals Claus na een weekje exquise spijzen en dranken en met zijn favoriete muziek op de achtergrond – in zijn geval iets van Bach – zou heengaan: hij ging ervan uit dat het een hartinfarct zou worden. Hij was erfelijk belast en had toen al twee infarcten achter de rug.

Angst voor de dood had de moraalfilosoof alvast niet. ‘Ik weet zelfs niet wat men daarmee bedoelt! Ik zal het lijden niet prettig vinden, en daarom heb ik een wilsbeschikking gemaakt. Je bereidt dat gewoon voor. Maar bang zijn? Laat mij niet lachen,’ liet hij zich in 2011 daarover ontvallen in Humo.

De schrik van fundamentalisten en fanatici van allerlei slag, pseudowetenschappers, blaaskaken, jokkende politici, paranormale zwendelaars, cultuurbarbaren, huichelaars en discussianten die géén tien volledige bibliotheken uit het hoofd kenden, werd 84 jaar. Hij heeft zijn plaatsje tussen de sterren meer dan een beetje verdiend.

Lees ook ons interview uit 2011: