Hoe het kinderliedje 'Baby Shark' een wereldhit werd via YouTube

Vrijwel alle ouders met jonge kinderen zullen het kennen: 'Baby Shark', het aanstekelijke kinderliedje over een haaienfamilie dat je met enthousiaste armgebaren dient mee te zingen. Het bijbehorende filmpje is al meer dan 2,2 miljard keer bekeken op YouTube en daarmee een van de best bekeken clips ooit.

Voor wie nog onbekend is met het nummer en nog nooit met zijn handen een tandeloze haaienoma heeft uitgebeeld: bij voorbaat excuses. De kans is groot dat het virus zich verspreidt en dat ook u binnenkort op een onbewaakt moment "Baby Shark. Doo doo doo doo doo doo", zult zingen.

Tot voor kort was het anderhalve minuut durende kinderliedje vooral een YouTube-sensatie. Maar deze maand belandde het liedje op nummer 32 van de Amerikaanse Billboard Hot 100 (die ook videostreams meeneemt in zijn waardering). Afgelopen september haalde het nummer al de Britse hitlijst. En het einde van de hype is nog niet in zicht. Het Zuid-Koreaanse bedrijf Pinkfong, dat het liedje heeft gemaakt, werkt aan een film over Baby Shark en ook de eerste Baby Shark-knuffels liggen al in de winkel.