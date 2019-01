Hoe een schildering van Banksy dit staalstadje in Wales op z'n kop zet

De plotselinge verschijning van een werk van Banksy, de beroemdste nog levende kunstenaar in Groot-Brittannië, op de muren van zijn zelfgebouwde garage zag staalarbeider Ian Lewis als een geschenk uit de hemel. Een maand later voelt dit 'vroege kerstcadeau' voor hem meer aan als een vloek. Iedereen wil meeprofiteren van de graffititekening. Blinde hebzucht kostte hem zelfs zijn relatie.

De vijftiger verkocht Season's Greetings voor ruim een ton aan een kunsthandelaar, die beloofde het werk de komende jaren in Lewis' woonplaats Port Talbot - in Wales - tentoon te stellen. Lewis kon een veelvoud van dit bedrag krijgen, maar wilde zijn afkomst niet verloochenen. Zijn vriendin draaide daarop door. De situatie escaleerde zodanig, dat Lewis zich volgens omwonenden gedwongen voelde bij de rechtbank voor haar een straatverbod aan te vragen.



Zijn ex was niet de enige die hem ging lastigvallen. Wildvreemden scholden hem op straat uit voor 'verrader', omdat hij de publiekstrekker niet aan de gemeente had geschonken. Het ging aan hem vreten. Lewis verlaat zijn huis nu alleen nog om zijn twee honden uit te laten. De Banksy passeert hij zwijgend. Praten laat hij aan anderen over.