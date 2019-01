De opwekking van energie in Duitsland uit kolen moet in 2038 helemaal zijn gestopt. Dat adviseert een door de overheid ingestelde commissie aan de regering. De commissie brengt het advies volgende week officieel uit, maar het is vandaag al bekend geworden. Volgt de regering het advies op, dan ligt Duitsland op koers om zijn klimaatdoelen voor 2030 te halen, in tegenstelling tot België.