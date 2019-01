'Het hoofd van zijn vrouw lag bij het vuilnis': misdaaddokters over de zaken die ze nooit zullen vergeten

LIEVE DAMS: “WAT IK TOEN HEB GEZIEN, ZAL IK NOOIT VERGETEN”

Over de feiten zelf wil Lieve Dams niet veel kwijt, maar het dossier dat haar altijd zal bijblijven, is een babymoord waarbij het kind verstikt werd in een handdoek, in een emmer water werd ondergedompeld en daarna bij het vuilnis werd gedumpt.



“Ik was aanwezig op de wedersamenstelling van de moord en wat ik daar heb gezien, zal ik nooit vergeten. We kwamen aan in het huis zoals het was verlaten na de arrestatie van de daders. De kopjes stonden nog op het aanrecht, de familiefoto’s op de kast verwezen naar de zorgeloze tijd van voor de feiten. Een gewoon huis in een gewone straat, wat bij mij de indruk versterkte dat de feiten iedereen hadden kunnen overkomen.”