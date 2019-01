Vrouwen voelen zich vaker onzeker in bed dan mannen

Slechts zestien procent van de Belgen zou helemaal tevreden zijn met zijn seksleven. Goedele Liekens nuanceert echter meteen: 'Het gaat om de mensen die helemaal níéts aan te merken hebben. Natuurlijk is dat niet zo vanzelfsprekend. Momenteel zou ik mezelf tot die 16 procent rekenen - meer dan ooit, zeker als ik de seks van daarnet meereken (lacht) - maar dat is niet altijd zo geweest hoor. Seksuele tevredenheid varieëert doorheen je leven.’

Interessanter zijn de cijfers omtrent zelfvertrouwen en regelmaat, die een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen aantonen. Humo somt voor voor u de opmerkelijkste resultaten uit het onderzoek op, Liekens voorziet commentaar.

3 op de 10 Belgen vinden hun sekspartner fysiek eerder onaantrekkelijk

LIEKENS «Eén van de twee resultaten waarbij geen significant verschil werd gevonden tussen mannen en vrouwen. Op het gebied van schoonheidsidealen is er een inhaalmanoeuvre gebeurd. De meeste mensen voldoen niet aan de ultieme idealen, maar toch zou hun partner hen vaak levend willen opeten. We denken vaak dat daar een perfect lichaam voor nodig is, maar dat is niet zo. Met die mindset worden mensen onzeker, en als er iéts niet aantrekkelijk is in bed, is het wel onzekerheid - daar kom ik later nog op terug.»

HUMO Wat als je je vaste partner nu écht niet meer aantrekkelijk vindt?

LIEKENS «Het gaat vaak om bepaalde lichaamsdelen, zelden over het hele lichaam. Focussen op wat je wél aantrekkelijk vindt, helpt. En soms moet je aan de slag. Je kan er bijvoorbeeld samen aan werken om die dikke buik weg te werken. Maar ook de juiste sexy outfits kunnen een wonderlijk effect hebben. Zo kan je bepaalde lichaamsdelen accentueren of net verdoezelen. Vergeet niet dat achter dat ‘niet aantrekkelijk vinden’ ook andere oorzaken als boosheid of verdriet kunnen zitten.»

Vrouwen zijn vaker onzeker in bed dan mannen

1 op de 4 Belgen geeft aan te weinig zelfvertrouwen te hebben in bed. Bij vrouwen is dat duidelijk vaker het geval (30%) dan bij mannen (22%). Onzekerheid blijkt bovendien significant samen te hangen met tevredenheid over het seksleven. (Bron: iVOX)

LIEKENS «Een heel groot deel van de problemen binnen seksuele relaties, hebben met onzekerheid te maken. Wat vrouwen bijvoorbeeld heel goed kunnen, is blijven zeuren tegen hun partner over het feit dat bijvoorbeeld hun billen te dik zijn. Stop daarmee, hij had het waarschijnlijk nog niet eens gezien! Ik raad mijn klanten vaak aan om eens door het Schipperskwartier of de aarschotstraat te lopen (prostitutiebuurten, red.). Daar zie je vrouwen van elke vorm, grootte of leeftijd. Kleine borsten, dikke borsten, hangborsten,... En die hebben ook aantrek, hè. Anders zouden ze hun job snel kwijt zijn.»

»Onzekerheid hoeft niet per se over het uiterlijk te gaan. Er is ook faalangst, prestatiedruk, vertwijfeling,… Mensen laten bijvoorbeeld veel te weinig merken wat ze leuk vinden in bed. Natuurlijk word je daar als partner onzeker van, je wordt gewoon blind het bos ingestuurd!»

4 op de 10 Belgen durven niet te praten over hun seksuele verlangens

Het tweede resultaat waar geen verschil werd gevonden tussen mannen en vrouwen. Opvallend: hoe langer de relatie duurt, hoe minder er wordt gepraat over seksuele verlangens. Van de Belgen in een relatie korter dan een jaar praat 30% niet over zijn verlangens, terwijl Belgen in een relatie van langer dan 25 jaar dat in 69% van de gevallen niet doet. (Bron: iVOX)

LIEKENS «Praten werkt nochtans. 62% van de Belgen die met hun partner communiceren over hun seksleven, geeft aan tevreden te zijn. Van de Belgen die er niet over praten, is slechts 41% gelukkig met zijn seksleven.

»Gelukkig gaat het de goede kant op; vroeger waren de cijfers erger. Maar toch blijft het moeilijk. Mensen denken vaak dat praten over seks meteen een 'groot functioneringsgesprek' inhoudt. Please, nee. Hou het luchtig en plezant. En belangrijk: hou het altijd positief! Moedig bepaalde dingen aan, zowel tijdens de seks als erna. Door enkel op de negatieve dingen te focussen, haal je het zelfvertrouwen van je partner onderuit. En je weet ondertussen wel hoe belangrijk zelfvertrouwen is!»

Mannen (34%) zijn veel minder vaak tevreden over hoeveel seks ze hebben dan vrouwen (50%)

Voor heel wat Belgen is de regelmaat waarmee ze seks hebben het grootste probleem. Meer dan 6 op de 10 Belgen zouden meerdere keren per week tot dagelijks seks willen hebben, terwijl slechts 3 op de 10 het effectief zo vaak doen. Opvallend is het verschil tussen mannen en vrouwen: 72% van de mannen zou liefst een paar keer per week tot dagelijks seks hebben, terwijl slechts 58% van de vrouwen ook zo vaak seks wilt. (Bron: iVOX)

'Waarom zou je iets willen dat niet lekker is?'

LIEKENS «Ik vind het jammer dat dat cliché weer bevestigd wordt. Ik ga het heel cru zeggen: ik snap het dat veel mensen niet tevreden zijn, want waarom zou je iets willen dat niet lekker is?»

HUMO Steek je nu de schuld op de mannen?

LIEKENS «Nee! Het probleem is dat we te weinig laten merken wat we willen. In dat opzicht kan je de schuld moeilijk op je partner steken. Dit onderzoek zegt niet dat vrouwen minder vaak zín hebben in seks, wel dat ze het gewoonweg minder vaak wíllen. Misschien weten ze dat de seks met hun partner niet bevredigend is en beginnen ze er maar niet meer aan (lacht). Daar kan je aan werken door feedback te geven. Het kan trouwens ook zijn dat ze hun zin in seks niet voelen door drukte, kinderen, kopzorgen,... Vrouwen kunnen dus even goed in eigen boezem kijken, de schuld op de mannen steken is te gemakkelijk.

»We gaan verschillende workshops geven in het kader van dit onderzoek. Eentje is specifiek gericht op vrouwen. We leren hen hoe ze hun zintuigen weer kunnen openzetten. Seksuele prikkels zijn er altijd, maar het is de kunst om ze te interpreteren en er (opnieuw) mee om te leren gaan.»

Mannen durven in bed veel meer voor hun eigen plezier opkomen dan vrouwen

Zo gaf 55 procent van de respondenten aan. (Bron: iVOX)

HUMO Een opvallend, maar niet per se verrassend, resultaat. Ligt dat aan hoe seks wordt voorgesteld in de maatschappij?

LIEKENS «Ik heb het zelf niet onderzocht, maar onderzoekers gaan er inderdaad van uit dat dat eerder nurture dan nature is. We duwen onze kinderen nog te veel in een bepaalde richting. Ook porno is vooral op het mannelijke genot gericht, om nog een voorbeeld aan te halen.

»Je ziet dat verschijnsel ook in het dagelijkse leven, buiten de slaapkamer. Mannen zijn vaak meerdere avonden in de week weg; naar de voetbaltraining, op café, netwerk-clubjes,... Ze komen makkelijker op voor hun eigen plezier. Dat is een deugd die vrouwen veel te weinig hebben. Opnieuw: dat is geen verwijt aan mannen. Vrouwen zouden die deugd moeten ontwikkelen.»

HUMO Vind je het dan positief dat er hoe langer hoe meer aan genderneutrale normen wordt gewerkt tijdens de opvoeding en in het onderwijs?

LIEKENS «Absoluut. Als je op die manier - ook op seksueel gebied - meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen kan creëren, snap ik niet waarom je daar tegen zou kunnen zijn.

»Ik ben blij dat er tegenwoordig meer open minded wordt gedacht over gender en seksualiteit. Ons gesprek is trouwens heel erg gericht geweest op heterokoppels, maar uit onderzoek blijkt dat homoseksuele en lesbische koppels over het algemeen veel meer tevreden zijn over hun seksleven. Tip: als je veel orgasmes wilt, moet je op hetzelfde geslacht vallen!»

