De smartphone heeft zijn houdbaarheidsdatum bereikt. Wat wordt de opvolger?

'Oh, just one more thing'. Twaalf jaar geleden is het intussen dat Steve Jobs zijn inmiddels legendarische uitspraak deed. Daarmee liet de topman van Apple het publiek kennismaken met zijn nieuw revolutionair product: de eerste Apple iPhone.

Het bleek met voorsprong het meest baanbrekende consumentenapparaat. En de opeenvolgende toestellen, ook van de concurrenten, veranderden de wijze waarop mensen communiceerden. De technologiewereld heroriënteerde zich rond de smartphone, wat leidde tot een decimering van de personal computer, MP3-spelers, de digitale camera of wegenkaarten. De mobiele economie was geboren.

Die markt van de smartphone is intussen volwassen geworden. Dat kan je aflezen aan het feit dat de verkoop van smartphones sinds 2017 niet meer toeneemt. Over heel 2017 werden zo’n 1,5 miljard smartphones verkocht. Op jaarbasis is dat nog wel een lichte stijging (2,7 procent) maar een blik op het laatste kwartaal, waarbij de verkoop daalde, geeft een ander beeld. Dat beeld is immens diffuus. Samsung en Apple zagen hun jaarverkoop met 4 tot 5 procent dalen, terwijl Huawei en Xiaomi een plusje konden plaatsen bij hun verkoopcijfers. Maar wat wil je, nu ruim 75 procent van de wereldbevolking een smartphone bezit, is die markt zo goed als verzadigd. Consumenten gaan hun toestellen ook langer bijhouden, de vervangingsgraad neemt af. Het tijdperk loopt op z’n einde, tijd voor de volgende stap in de digitale ontwaking van de mensheid.