Een maand zonder alcohol? 'Na een tijd ben je de cola's schijtebeu'

“Vorige week zat ik met mijn zus op café. Ik had het pas door toen het glas witte wijn voor mijn neus stond: o ja, ik drink een maand niet. Dan besef je wel dat alcohol drinken een reflex is. Je bestelt het zonder nadenken.”

Lynn Van de Perre (29) zit ­vandaag, behoudens vergissingen, aan haar elfde dag zonder alcohol. Een maandje ontgiften na de feestdagen, dat idee.



Om misverstanden te vermijden: Van de Perre is een matig drinker. Weinig in de week, een paar glazen cava of witte wijn in het weekend. Af en toe een uitspatting, zoals op oudjaar of op trouwfeesten. “Ik vind het niet zo moeilijk om niet te drinken; ik zou het bijvoorbeeld veel lastiger vinden om een maand geen suiker te eten. Maar het is wel een gewoonte: als er op een receptie een plateau bubbels en fruitsap passeert, dan ga ik voor de bubbels. Op vrijdag ga ik met collega’s iets drinken na het werk en ik heb nog nooit een thee of een tonic besteld.”