Of je nu een kopie van je overleden geliefde bestelt op internet, of een app gebruikt waarmee je mensen in het echte leven kunt ‘blokkeren’ zoals op Twitter – in televisieserie Black Mirror kun je er donder op zeggen dat het gebruik van technologische snufjes je leven niet bepaald beter maakt.

‘Meestal zijn de gevolgen inderdaad vrij verschrikkelijk’, lacht Charlie Brooker, de man die achttien van de twintig scripts van de razend populaire serie op zijn naam heeft staan. ‘Maar soms zijn ze heus leuk. Kijk maar naar de technologie uit de aflevering San Junipero.’ Daarin kunnen overleden personages hun bewustzijn uploaden naar een computer en een gelukkig leven leiden in een virtuele versie van de jaren tachtig. ‘Maar, eh... dat is het misschien wel. De rest is vreselijk.’

Sinds eind december staat Bandersnatch op Netflix, een voorloper van het geplande vijfde seizoen van Black Mirror. De aflevering is interactief, de kijker bepaalt het verloop. Daarmee waagt de serie, die normaal gesproken de valkuilen van nieuwe technologieën schetst, zich nu zelf aan een innovatieve manier van televisiemaken.