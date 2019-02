De schoonheidsobsessie verscherpt sociale ongelijkheid: 'Mooi zijn is belangrijker dan ooit'

Een date die er in het echt helemaal anders uitziet dan op de liefdesapp, omdat we in de virtuele wereld onze gezichten met allerlei filters en snufjes bijwerken. Een van die apps, van het Chinese miljardenbedrijf Meitu, die ook de functie 'authentiek' aanbiedt waarmee je je verbeterde smoeltje van een 'kleine' imperfectie kunt voorzien omdat iedereen er in cyberspace anders hetzelfde uitziet. Een Japanse AI-toepassing die een schoonheidsscore geeft aan je selfies. Plastisch chirurgen die steeds meer jonge mensen met 'preventieve' botox behandelen en de vaak onmogelijke vraag krijgen om hun klant er 'helemaal exact' te doen uitzien zoals op die zwaar met digitale apps bewerkte selfies. En psychiaters die rapporteren hoe ze meer en meer mensen moeten behandelen met 'selfie-dysmorfie': het verschil tussen hun geperfectioneerde Instagram-gezicht en de werkelijkheid in de spiegel is zo groot geworden dat ze eronder lijden.

Er lijkt iets te veranderen aan onze kijk op schoonheid. Dat ziet ook Giselinde Kuipers, hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam, die al er al enkele jaren onderzoek naar voert en dat nu ook in een boek aan het gieten is.

- Wat zijn uw belangrijkste bevindingen?