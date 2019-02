Opgroeien in twee huizen: wat doet dat met een kind?

Elke vrijdag, na hun dansles, is het wisseltijd voor Noor (13) en Nette (10). Dan trekken ze een week naar mama, of naar papa, zo'n 80 kilometer verderop.

Mama Nele «Ook al leven we niet naast de deur, toch praten we elke maand een aantal keer over de kinderen. Als het past, gaan we ook samen naar het oudercontact. En kopen we een nieuwe jas of schoenen voor de meisjes, dan sturen we elkaar altijd eerst een foto door: 'Wat denk jij? Mooi?'»

Papa Nico «Het lastigste is de regels bepalen, zeker bij pubers. Ook al hebben we een goede verstandhouding, dat overleg loopt soms moeilijker.»

Nele «Al trekken we altijd aan hetzelfde zeel. Vindt hij dat de kinderen te veel op de iPad zitten, dan zal ik dat ook hier beperken.»