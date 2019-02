Het proces tegen El Chapo: een inkijkje in een excentriek en gewelddadig leven

Op de publieke tribune van de zwaar beveiligde rechtbank in New York was de afgelopen maanden soms de producer van de serie 'Narcos: Mexico' te vinden. Hij maakte aantekeningen van het proces tegen Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, volgens de aanklager de grootste drugshandelaar ter wereld, die aan het hoofd stond van het Mexicaanse Sinaloa-kartel en voor vele miljarden aan drugs Amerika binnensmokkelde. Misschien zien we er iets van terug in het volgende seizoen.

Weinig beschouwers konden, bij alle smeuïge details die er over het leven van El Chapo werden verteld, de vergelijking weerstaan met die serie, 'Narcos'. De verhalen van de 56 getuigen die de aanklager de afgelopen maanden opriep, boden inkijkjes in een excentriek en weelderig leven, geleid door een drugsbaas die als het moest ook wreed was om zijn imperium te beschermen.