Waar superrijken en criminelen hun miljoenen verbergen: 'Ze kopen paspoorten zoals jij een pak koekjes'

Aan de overkant van het parlement in Londen staat een groepje anti-brexit-demonstranten te verkleumen. 'Ik lag vroeger niet wakker van de EU, maar hoe meer die dekselse brexit nadert, hoe meer heimwee ik naar Europa krijg', zegt de Britse onderzoeksjournalist Oliver Bullough. 'Behalve mijn schoonouders ken ik niemand die voor de brexit heeft gestemd. Nu wordt die nachtmerrie werkelijkheid.' We zijn op weg naar een koffiehuis een straat verder, om te praten over Bulloughs boek 'Moneyland'. Daarin beschrijft hij de stichting en onstuitbare opkomst van een grensoverschrijdend 'land' waar rijken, superrijken en criminelen hun dubieuze geld uit handen van de fiscus houden en immuniteit voor zichzelf en hun dierbaren kopen.

Oliver Bullough «De brexit is voor de inwoners van Moneyland uitstekend nieuws. Want het Verenigd Koninkrijk zal dan de status terugkrijgen van vóór de aansluiting bij de EU in 1973: die van piratenstaat. Het is niet voor niets dat een paar bankiers uit de Londense City aan de basis liggen van Moneyland. De toekomst lacht al degenen toe die zich specialiseren in het creëren van veilige havens voor vuil geld. Want een steeds groter deel van de rijkdom van de wereld wordt gestolen en verborgen.»

- Gestolen en verborgen door wie?