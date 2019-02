Ja, ik wil... maar ik kan niet: trouwen is voor Japanse jongeren een onbereikbaar ideaal

Het is ergens halverwege de afspraak in een rokerige koffiezaak in Noord-­Tokio, als Tatsuya Waguri (38) bondig samenvat waarom hij nog niet aan trouwen wil denken. ‘Ik vind het gewoon moeilijk om een voorstelling van de toekomst te maken.’

Zijn vriendin Harumi Sasaki (37) blaast rook uit en knikt. ‘Ik heb geen zin in de druk die het met zich meebrengt.’

De terughoudendheid van de twee over het huwelijk is op het eerste gezicht een beetje vreemd. Immers, ­Waguri en Sasaki hebben ruim vijf jaar een relatie. Hij heeft een vaste baan als vorkheftruckchauffeur bij een metaalhandel, zij volgt de lerarenopleiding ­Japans en kan over twee jaar aan de slag. Aan ongetrouwd samenwonen doet bijna niemand in Japan en dus woont Sasaki nog bij haar ouders. ­Waguri heeft een paar straten verderop een huurwoning betrokken. Zou het voor deze laat-dertigers niet fijner en makkelijker zijn te trouwen en bij ­elkaar te gaan wonen?