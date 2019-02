De persvoorlichter van Angela Merkel, Steffen Seibert, vond het nodig om het nog eens expliciet te vermelden afgelopen maandag: het Duitse kabinet plant géén maximumsnelheid op de Duitse Autobahn. Belangrijk nieuws. Alle zichzelf respecterende Duitse media stuurden onmiddellijk een persalarm de wereld in.

Seibert reageerde op een adviescommissie die, voorzichtig, zou willen pleiten voor het invoeren een limiet van 130 kilometer per uur. Dat zou in de eerste plaats veiliger zijn en bovendien goed voor het klimaat – het officiële advies wordt in maart gepresenteerd. Duitsland zou het laatste EU-land zijn geweest dat zo’n limiet invoerde. Maar de ploeg van Merkel wil er niet aan.

Het was drie dagen na het bekend worden van het advies van die andere commissie, die de Duitse regering adviseert uiterlijk in 2038 zijn bruinkoolcentrales te sluiten. Dat lijken Merkel en haar ministers wel een goed idee te vinden.