Onstaat depressie in de darmen? Deze onderzoekers vonden een link

Is er een link tussen onze darmflora en mentale gezondheid? Die vraag houdt microbiologen al jaren bezig. Ook het team van professor Jeroen Raes, verbonden aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de KU Leuven, zoekt al een hele tijd uit hoe buik en brein met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

In 2012 overtuigden onderzoekers duizenden Vlamingen om een stoelgangstaal in te leveren. De analyses daarvan leidden tot verschillende artikels in wetenschappelijke topbladen. Vandaag volgt er nog een: in Nature Microbiology staat hoe het team bepaalde bacteriën in de stalen terugvond die aan depressie kunnen worden gelinkt. Meer specifiek gaat het om ‘Coprococcus’ en ‘Dialister’.

Op zo’n grote schaal

'Deze bacteriën ontbraken bij de mensen die in een vragenlijst aangaven ongelukkig te zijn en ook van hun huisarts de diagnose depressie kregen', aldus Raes. Dezelfde resultaten werden inmiddels ook bevestigd in twee onafhankelijke groepen.

Raes heeft het over een bijzondere vaststelling. 'Er waren eerder al gelijkaardige statements gedaan, maar die waren telkens gebaseerd op onderzoek met muizen. Het is de eerste keer dat we erin slagen om harde data hierover te verzamelen bij mensen.' Raes en collega-onderzoekers namen zelf in totaal 1.054 stalen onder de loep. 'Wereldwijd is dit nog nooit op zo’n grote schaal gebeurd.'