Het droevigst aan de rel rond Liam Neeson is dat nu bijna niemand nog een heikel onderwerp durft aan te snijden

Iedereen laat zich wel eens door zijn emoties meeslepen als een geliefde iets verschrikkelijks is aangedaan. Acteur Liam Neeson wilde dat bij de promotie van zijn nieuwste wraakfilm Cold Pursuit illustreren met een persoonlijke anekdote. Toen een vriendin hem veertig jaar geleden vertelde dat ze was verkracht, had hij gevraagd welke huidskleur de dader had. Zwart, had ze gezegd ze. Vervolgens schuimde Neeson een week lang ’s nachts met een ploertendoder de kroegen af, op zoek naar een ‘zwarte klootzak’ om ‘te vermoorden’.

De journalist aan wie Neeson dit verhaal oplepelde, was verbijsterd. Het ís nogal een bekentenis, zo schrijft ze in de Britse krant The Independent, en Neeson wist dat ook. ‘Als ik eraan terugdenk vind ik het afschuwelijk, afschuwelijk’, zei hij. Om met een ‘trilling in zijn ademhaling’ nóg een keer toe te voegen hoe ‘verschrikkelijk’ zijn reactie was geweest.