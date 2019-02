Met dit Zweedse klimaatmeisje begon het allemaal: 'Mensen gaan door alsof er niets aan de hand is'

‘Het oplossen van het klimaatprobleem is de grootste uitdaging waar homo sapiens ooit voor heeft gestaan. De belangrijkste oplossing is echter zo simpel dat zelfs een klein kind dit kan begrijpen: we moeten de uitstoot van broeikasgassen stoppen.’

Met twee lange gevlochten staartjes in het haar en een ‘spiekbriefje’ in haar handen gaf Greta Thunberg twee weken geleden een klimaattoespraak tijdens het World Economic Forum in Davos. Een maand eerder wist de 16-jarige Zweedse scholier uit Stockholm ook al de camera’s op zich gericht tijdens de VN-klimaattop in het Poolse Katowice. Ze was uitgenodigd om ten overstaan van politieke en zakelijke leiders een peptalk te houden voor de klimaatkwestie. Maar voor een peptalk is het te laat, vindt ze. ‘Ik wil dat jullie in paniek raken. Het huis staat in brand.’