'En wie gaat dat allemaal opkuisen?': de rage room, een kamer waar je voor 150 euro alles mag kapotslaan

Het glazen tafelblad spat onder mijn sloophamer in duizenden stukjes uit elkaar. Ik schrik harder dan ik wil toegeven. Ik dacht dat het ding doormidden of hooguit in een viertal scherven zou knappen. De oorverdovende knal waarmee het voormalige meubelstuk zich besloot over te leveren aan mijn nochtans miezerige armkracht rinkelt nog na in mijn oren. Is dit normaal? Zou ik iemand geraakt hebben? Hoe duur was dit ding? Er schieten verschillende gedachten door mijn hoofd. Niet één ervan is: ‘En wie gaat dat hier nu allemaal opkuisen?’

'Mensen zeggen wat ze willen kapotmaken, kiezen hun muziek, ondertekenen papieren voor de verzekering en mogen dan helemaal losgaan'

“Nice!”, klinkt het vanachter een muurtje. Michaël Bernaert (27), de eigenaar van de tafel, steekt zijn duim goedkeurend omhoog terwijl hij wat glasscherven van zijn schouder borstelt. Ik heb hem net betaald om zijn bezit aan gruzelementen te mogen slaan.