Heeft 'Fortnite' een troonopvolger? Maak kennis met 'Apex Legends'

Honderd gamers worden tegelijkertijd in een spelwereld geparachuteerd, moeten zichzelf razendsnel uitrusten met uitgestrooide wapens, pantser en voertuigen, en gaan tot slot de strijd met elkaar aan tot er nog maar eentje meer rechtstaat. Ziehier het aanhoudende succes van de Battle Royale-game: een spellengenre dat een jaar of drie geleden op gang werd getrokken met de game PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), maar dat vandaag vooral wordt gedomineerd door het veel bekendere Fortnite.

Het succes van die twee games is overweldigend. Fortnite telt volgens de laatste gegevens van uitgever Epic Games zo’n 8,3 miljoen spelers die tegelijkertijd in de game zitten (op een totaal van meer dan 200 miljoen geregistreerde spelers), het iets oudere PlayerUnknown’s Battlegrounds telt meer dan 400 miljoen ingeschreven gamers, maar moet het tegenwoordig met minder dan een miljoen spelers tegelijkertijd doen: de hype sprong vorig jaar duidelijk over van PUBG naar Fortnite.

Kapers op de kust

Die spelersaantallen – maar vooral de 3 miljard dollar (2,65 miljard euro) die Epic Games vorig jaar aan Fortnite verdiende – zetten een handvol andere spellenmakers ertoe aan om hun eigen plons op die markt te wagen. Vooralsnog zonder succes: Fortnite blijft koning. Tot eind vorige week tenminste, toen het Amerikaanse gamehuis Electronic Arts schijnbaar uit het niets zijn Battle Royale-game Apex Legends losliet. Acht uur na de release hadden al 1 miljoen spelers de game gedownload. Na 24 uur was dat al opgelopen naar 2,5 miljoen. En toen pas kwam de hypemolen écht op gang: vrijdagnamiddag klokte EA zijn eerste tien miljoen spelers af, over een periode van 72 uur. Ter vergelijking: Fortnite had, begin 2018, twee weken nodig om aan die 10 miljoen geregistreerde spelers te geraken. Tegelijkertijd wisten de machten achter Apex Legends te vertellen dat er al 1 miljoen spelers tegelijkertijd online zitten in hun game, waardoor het op dat gebied tweede speler PUBG dus al heeft ingehaald.