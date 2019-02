Deze datingprofielcoaches helpen je met het opstellen van een goed profiel op datingsites

'Leuk dat je mijn profiel bezoekt. Ik hoop op deze site een leuke vrouw te ontmoeten. Ik hou van eten, koken, natuur, fietsen, wandelen, terrasje doen, uit eten, film, dieren, bankhangen, goed gesprek, humor, gezelligheid en respect.'

Zo grossieren tienduizenden mensen in weinigzeggende teksten op datingapps en datingsites. Het is ook niet makkelijk te beschrijven wie je bent en wie je zoekt. Waar je op hoopt, is wel helder: liefde en een bestendige relatie. Maar hoe presenteer je je goed? Hoe zorg je ervoor dat die leuke man of vrouw je berichten beantwoordt? Imponeer je met je foto’s? Datingprofielcoaches springen in op die vragen en helpen je met het opstellen van een goed profiel.

Frustratie

'Ik begon vanuit frustratie', zegt Tanja van der Lelie (42) die mensen sinds drie jaar wegwijs maakt in het labyrint van internetdaten. Dat doet ze via haar website dating-profiel.com.

Tanja van der Lelie «Ik heb me lang verzet tegen online de liefde vinden, maar ik realiseerde me dat hoe langer je vrijgezel bent, hoe moeilijker het wordt de juiste persoon te ontmoeten. Op een goed moment ben je het beu alleen te zijn. Ik vond internetdaten in eerste instantie te vrijblijvend. Mensen maken nogal gemakzuchtig een profiel aan, waardoor ze niet goed uit de verf komen, ze zien wel wat er gebeurt. Zo’n instelling werkt niet. Als je uitgaat, doe je ook moeite. Je maakt je op, je wisselt telefoonnummers uit, je flirt.