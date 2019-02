Voor de eerste keer hebben wetenschappers, onder wie een Vlaamse entomoloog, de wereldwijde insectensterfte in kaart gebracht. In hun review schetsen ze een schrikwekkend beeld: 40 procent van de soorten kan in enkele decennia tijd verdwijnen. 'De gevolgen zijn catastrofaal', waarschuwen ze. Terecht?

Wat is er aan de hand?

Hoe vaak plakken er nog vliegjes tegen de voorruit van je wagen? Wanneer zag je laatst een lieveheersbeestje? Hoeveel vlinders fladderden er afgelopen zomer door je tuin? Dat het aantal insecten erop achteruit is gegaan, is niet alleen een gevoel. Entomologen hebben het de afgelopen jaren al op verschillende plekken in de wereld aangetoond. De grootste zorg ontstond na een onderzoek in Duitsland. Daar bleken de insectenvallen, die jaarlijks in natuurgebieden worden uitgezet, jaar na jaar leger te zijn. In een kwarteeuw tijd bleek zo 75 procent van de totale populatie aan vliegende beestjes geslonken.

Het was onder meer deze vaststelling die Kris Wyckhuys, een Belgische bio-ingenieur en insectdeskundige, deed beslissen om een allesomvattende review te maken. In totaal heeft de man, die in Vietnam woont en werkt, samen met een collega 73 bestaande studies bekeken, van Australië en China tot Amerika en Europa. 'We zijn zeer gealarmeerd', zegt Wyckhuys terwijl hij de cijfers overloopt. 40 procent van de soorten blijkt in groten getale verminderd te zijn. 33 procent is met uitsterven bedreigd. 'De laatste 25 tot 30 jaar is het totale insectenbestand wereldwijd met 2,5 procent per jaar afgenomen. Het gaat dus heel erg snel. Als we deze trend niet gekeerd krijgen, dan kunnen insecten in enkele decennia tijd verdwenen zijn.'