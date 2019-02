Emma (20) viert geen Valentijn. 'Ik heb nog nooit een lief gehad'

Nu ik 20 jaar ben, denken mensen dat ik toch iets te vertellen heb over mijn liefdesleven. Wanneer ze horen dat ik nog nooit een lief heb gehad, laat staan gekust, kijken ze wel verbaasd. Maar negatieve reacties geven ze gelukkig nooit. Ik denk dat ze er wel respect voor hebben.

Mijn vrienden vragen wel eens naar updates over mijn love life. Updates die ik ze niet kan geven.

Al heel mijn leven ben ik single. Waarom? Er zijn zoveel verschillende redenen. Ik heb het enorm druk door school en andere sociale activiteiten. Geen lief hebben, bespaart me een heleboel tijd. Daarnaast kan ik me focussen op mezelf en aan mezelf werken, iets wat volgens mij vaak nog wordt onderschat. Hoe kan je aan een gezonde relatie beginnen met iemand anders als je niet eerst van jezelf houdt?

Ze zeggen wel eens dat je jezelf moet behandelen zoals jij je beste vrienden (of lief) behandelt. Dankzij die vrije tijd die het single zijn mij geeft, heb ik de kans om daarvoor te zorgen.

Volgens sommigen ben je eenzaam zonder lief, maar daar heb ik echt geen last van. Van kinds af aan weet ik me goed op mijn eentje bezig te houden. Ik heb nooit broers of zussen gehad, vandaar misschien.

Bovendien geloof ik dat goede vrienden meer waard zijn dan een romantische relatie met één persoon. Die goede vrienden vinden het dan ook niet echt vreemd dat ik nog steeds alleen ben en pushen mij niet. Wel hebben ze eens voor de grap een Tinder-account aangemaakt, maar het was eerder om de lessen op school wat leuker te maken. Al zouden ze heel blij zijn voor me als ik iemand tegenkom.

Dat brengt mij bij de belangrijkste reden waarom ik mij nog niet heb gebonden aan iemand. Ik heb de juiste persoon nog niet gevonden, maar ik zoek er ook niet naar. Als je 20 jaar bent, heb je nog zoveel om te ontdekken. Ik wil daarbij niet geremd worden door iemand. Enkele kennissen hebben al prachtige kansen laten liggen, omdat hun lief er geen zin in had. Dat is zonde. Dan ben ik blij dat ik single ben.

'Ik heb de juiste persoon nog niet gevonden, maar ik zoek er ook niet naar'

Ondanks dat ik 20 jaar eigenlijk gewoon wat jong vind voor een vaste relatie, vinden heel wat mensen het vreemd dat ik nog geen lief heb gehad. Ik ken dan ook niemand die in dezelfde situatie zit. Maar daar trek ik me dus niets van aan. Ik ben optimistisch en ik kijk naar de voordelen: meer vrijheid, meer aandacht die ik aan mijn vrienden kan geven en meer tijd om van mezelf een goed persoon te maken.

Als iemand op mijn pad komt, zal ik die niet uit de weg gaan. Maar ik verwacht voorlopig geen verandering op vlak van de liefde. Het leven heeft zoveel meer te bieden dan die blinde focus op één persoon.

HUMO brengt samen met WAT WAT wekelijks een bijzondere getuigenis van een jongere. Benieuwd naar andere verhalen van jongeren of wil je zelf je verhaal delen? Vind WAT WAT op Instagram, YouTube en op www.watwat.be.

Bron: Stampmedia