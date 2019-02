Haar oren klapperden toen ze vijf jaar geleden voor het eerst over Tinder hoorde. Een app waarmee je door middel van veegbewegingen op het scherm de liefde van je leven kon vinden? Elisabeth Timmermans geloofde er niets van. Zo’n digitale Cupido leek de Belgische communicatiewetenschapper maar oppervlakkig, nep en onromantisch.

Inmiddels is ze drie jaar samen met een man. Ontmoet via Tinder, lacht ze boven een bord eieren in een Rotterdams café. 'Een grote verrassing, dat was het zeker. Maar voilà, via Tinder kwam er een afspraakje, en nog een en nog een. Nu wonen we samen.'

Ze heeft haar opvattingen over Tinder bijgesteld. Deels vanwege haar persoonlijke ervaring, maar vooral door het onderzoek dat ze naar de datingapp heeft gedaan. Timmermans (27) is in 2017 namelijk gepromoveerd op technologische liefdeshulpjes als Tinder.