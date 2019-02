Waarom Sigrid Spruyt nu opeens uithaalt naar de VRT: 'Door een gevoel en een inzicht'

- Wat heeft de doorslag gegeven om uw dagboeknotities te verwerken in een boek?

Sigrid Spruyt «Een gevoel en een inzicht. Het gevoel dat het iets was wat ik moest doen om het verleden los te laten. Mensen bleven mij zien in een oude rol. Dan wou ik liever gezien worden voor een stukje zoals ik werkelijk ben. En het inzicht dat massamedia blijven bijdragen tot populisme en polarisatie, en voorbijgaan aan de essentie. Misschien staan we wat dat betreft op een keerpunt, met het klimaat. Het had vijftien jaar geleden al urgent op de agenda moeten staan. De straat heeft het moeten afdwingen. Van binnenuit proberen iets te veranderen aan hoe tv werkt, is mij indertijd niet gelukt.»

- Welke boodschap wilt u dat lezers uit het boek halen?