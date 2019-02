Georges Boeckstaens is een Hitler-fan, en dat mag geweten zijn

Na Sint-Martens-Latem is het Vlaams-Brabantse Keerbergen de Belgische gemeente met het hoogste gemiddeld inkomen. De Varensweg is een typische residentiële straat, met vrijstaande villa's en hoge hagen. Eenzame sparren herinneren aan het bos dat moest wijken. Eén spar valt op, door een nazivlag. Ze leidt naar het huis van Georges Boeckstaens.

'Het Adelaarsnest', zo staat er te lezen op de oprit, met ernaast een zelfgemaakte jodenster. In de voortuin begroet een beeldje de voorbijgangers met gestrekte arm. "Dat is de Führer", zegt Boeckstaens. 'Die heb ik hier rond kerst gezet. 'Heil', staat er op het briefje aan zijn arm.' Boeckstaens maakt zelf nog even een Hitlergroet, om alle twijfel weg te nemen. 'Ja, ik noem mezelf een neonazi. Een Hitler-fan.'

Boeckstans heeft naar eigen zeggen een vuurwapen met een vergunning, maar geen slechte bedoelingen. Hij maakt ook geen deel uit van een neonazigroep, maar is een gepensioneerd beroepsmilitair, die houdt van nazipropaganda.