De indexpagina's van Sigrid Spruyt: van de 'A' van 'allergie' tot de 'Z' van 'Zeilman'

Allergie

(Een allergie is een reactie van het afweersysteem ten opzichte van stoffendie lichaamsvreemd zijn, dus die van buitenaf komen. Bijvoorbeeld: een schminkallergie. Of: media-allergie.)

‘Mijn allergie was er immers niet alleen een voor de schmink, zoals af en toe wel iemand bevroedde, maar ook een voor het medium en bij uitbreiding voor de media. Ze was een uiterst geschikte en welgekomen dekmantel voor de zinvolle uitleg die ik toen niet wou geven, onder meer om niemand voor het hoofd te stoten, of erger: om niemand te kwetsen. Ik hou niet van afrekeningen en laten we wel wezen: ik heb ook vele mooie momenten in het Huis beleefd.’

Bunzing

(De bunzing is een roofdier dat behoort tot de familie marterachtigen, kan ook aangeduid worden als concurrerend journaalanker)

‘Nee, het is niet prettig, werken met (of naast iemand) die mijn bloed wel kan drinken, maar ik heb het overleefd. Het deerde me niet, ik sloeg mij er wel doorheen’

Chef

(Een leidinggevende. Specifiek: chef op de VRT-nieuwsdienst die danst naar Bunzings pijpen)

‘Met de chef onderhandeld over mijn zogenaamde ‘onderuren’, die zijn ‘cheffin’ hem ingefluisterd heeft.’