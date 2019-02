Ontrafeld: het linkse complot achter de klimaatmarsen dat er geen blijkt te zijn

Met een goed complot valt niet vroeg genoeg te beginnen.

Het was ruim twee jaar voor de première van Al Gores 'An Inconvenient Truth' (2006). Anuna De Wever kon normaal gesproken nog maar net stappen. In het Oost-Vlaamse Oosterzele werd niettemin de kiem gelegd van wat vorige week vorm heeft gekregen als het allesomvattende Schema achter het klimaatcomplot: een overzichtelijke kaart met namen, pijltjes, organisaties en gezichten.