- We zien steeds meer sportletsels bij recreatiesporters. Hoe komt dat?

Ruben De Gendt «In absolute aantallen zien we inderdaad een stijging in het aantal sportletsels. Maar het is moeilijk te beoordelen of er ook een relatieve stijging is: het aantal recreatieve sporters stijgt gewoon. In het algemeen zien we de laatste tien tot vijftien jaar een enorme toename van mensen die beginnen sporten. De impact van sociale media en apps als Strava valt daar niet te negeren: mensen jagen elkaar aan om te beginnen.

»Die evolutie richting meer beweging is zeker goed, maar het moet wel gebeuren met de juiste mindset. Te vaak gebeurt dat nu nog op een roekeloze manier.»