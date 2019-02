In oktober werd Bytedance uitgeroepen tot meest succesvolle start-up van de wereld. Het bedrijf achter TikTok slokte ook al Musical.ly op, een zeer succesvolle app waar gebruikers playbackfilmpjes mee kunnen maken en delen. De applicatie TikTok is een videoplatform gemaakt voor het delen van korte videoverhalen, niet langer dan een minuut. Het gros van de content op het platform bestaat uit tieners die zichzelf filmen terwijl ze een dansje doen, een muziekfragment meelippen of een of andere online 'challenge' aangaan. TikTok werd oorspronkelijk gemaakt als karaoke-applicatie; muziek maakt er een essentieel deel van uit. De gebruiker kan voor het filmpje een nummer naar keuze uploaden, en daarom vormt de applicatie ook een prima platform voor ontluikende carrières van bekende artiesten. Alleen hebben die daar vaak helemaal geen weet van.

In de Verenigde Staten sloot TikTok onlangs voor het eerst een overeenkomst met een artiest die dankzij het platform uit het volledig onbekende plots wereldberoemd werd. Dankzij het waanzinnige succes van een fragment uit hun nummer 'Mia Kalifa' kreeg het muzikale duo Ilovefriday als eerste een exclusiviteitscontract met TikTok voorgeschoteld. Het nummer werd al meer dan vier miljoen keer gebruikt in een TikTok-post, maar bracht het de artiesten vooralsnog precies nul euro op.

'De communicatie met TikTok verloopt vreselijk moeilijk', zegt Olivier Maeterlinck, woordvoerder van Sabam. Sinds enkele maanden heeft Sabam, net als andere Europese auteursrechtenverenigingen, contact met het bedrijf. Een van de grote problemen is dat TikTok niet wil duidelijk maken wat hun verdienmodel is - het bedrijf zou met zo'n 66 miljard euro drie keer meer waard zijn dan Spotify, maar voorlopig haalt het nog geen geld uit reclame- of abonnementsmodellen. De applicatie is gratis en vrij van advertenties. Maar uiteraard legt het bedrijf op die manier wel een gigantische database aan informatie aan van hun gebruikers, en dat zijn er meer dan 100 miljoen per maand.