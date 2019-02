'Het gesprek met Tucker liep al snel helemaal uit de hand. Zeker wanneer Bregman erop wijst dat Fox News een van de grootste voorstanders is van lage belastingen voor de rijken'

“Why don’t you go fuck yourself.” De woorden waren eruit voor Fox News-presentator Carlson Tucker er erg in had. Zo geïrriteerd was hij door Bregman. De rechtse nieuwszender interviewde de Nederlander naar aanleiding van zijn opgemerkte optreden op het World Economic Forum in Davos vorige maand. Daar veegde hij de aanwezigen de mantel uit door te zeggen dat ze het voortdurend over filantropie hadden, maar beter eerst eens eerlijk hun belastingen zouden betalen. “Taxes, taxes, taxes!”, herhaalde Bregman verschillende keren.