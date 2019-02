Nu al bloeiende krokussen en fladderende vlinders: is dat wel goed voor de natuur?

Het vroege lentezonnetje van de voorbije dagen verzacht het gemoed. In de ochtendspits kijken de filerijders nét iets minder zuur dan normaal, terwijl de Vlaamse horeca vorig weekend gouden zaken deed op haar terrassen. Al zijn die eerste sprankels lente er niet enkel voor de mens. Ook Moeder Natuur krijgt ermee te maken. De eerste vlinders zijn al uit hun winterslaap gewekt en fladderen fluks rond. De krokussen en sneeuwklokjes staan al een tijdje in bloei, terwijl de hazelaar en zwarte els het pollenseizoen al hebben afgetrapt. Hier en daar wagen zelfs al enkele bijen en wespen zich in de zon. In Nederland verwacht de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) vrijdag al het eerste kievitsei van het seizoen te vinden. En dan is het pas echt lente.

De eerste tekenen van het voorjaar tonen zich al zonneklaar, hoewel de lente officieel pas over een maand begint. Is Moeder Natuur in een romantische bui, of is ze gewoon van slag? Is de lente dan echt al begonnen?

Professor Erik Matthysen (bioloog aan de Universiteit Antwerpen) «Meteorologisch nog niet, er kan nog altijd een koudeperiode volgen. Maar biologisch zijn er toch duidelijk lentesignalen te bespeuren. Een aantal plant- en diersoorten reageert erg snel op de vrij warme temperaturen die we nu meemaken. Sommige vogels en vlinders komen al uit hun winterslaap, sommige planten staan nu al in bloei. Maar er zijn ook soorten die er geen last van hebben. Niet elke vogel die nu begint te zingen, legt nu meteen een ei.»