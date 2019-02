Het witte goud smelt weg, en nu komen skidorpen ook nog kunstsneeuw tekort

Opnieuw is het spannend in veel skidorpen van de Franse Haute-Savoie. Er valt geen sneeuw, maar ook geen regen. Het is zelfs zo droog dat de burgemeester van het historische skioord La Clusaz eind november besluit beslag te leggen op 120 miljoen liter water. Dat is meer dan de helft van de watervoorraad in een bassin die is bestemd voor het maken van kunstsneeuw. Alleen zo kan hij zijn inwoners en de toeristen voldoende drinkwater garanderen.

Het is de vraag of de burgemeester de kraan nog zal dichtdraaien, zodat er voldoende water overblijft voor de gulzige sneeuwkanonnen in de buurt. Skiërs zullen mogelijk niet alleen verstoken blijven van natuurlijke sneeuw, maar ook van kunstsneeuw. Want water is een eerste vereiste voor de mens die zelf een skipiste wil besneeuwen. Véél water. Met 1 kubieke meter water maak je 2 kubieke meter kunstsneeuw. Met 2,5 miljoen liter water (dat is evenveel als het jaarlijkse waterverbruik van dertien gezinnen van vier personen) leg je een sneeuwlaag van 50 centimeter op een strookje berg van 500 bij 20 meter.

La Clusaz behoort tot de plekken die zwaar worden getroffen door de klimaatverandering, een ontwikkeling die de hele wintersportsector in haar greep heeft. Uiteindelijk kwam het in de Haute-Savoie dit winterseizoen toch nog goed. Eerst was er de regen waardoor de sneeuwkanonnen alsnog de waternevel konden uitwerpen die door bevriezing verandert in sneeuwkristallen. En later ging het sneeuwen. Zo hard dat in de Franse en Zwitserse Alpen op sommige plekken zelfs gevaarlijk veel sneeuw ligt, met verkeersproblemen en lawines tot gevolg.