Dit artikel is een lichte bewerking van dit stuk dat eerder verscheen

Hoewel de serie niet precies het leven van Wesenbeeck volgt, vormde hij wel een van inspiratiebronnen. Twee jaar geleden kondigde de xtc-baron daarom aan ‘al het mogelijke te doen om ‘Undercover’ van het scherm te houden’, een dreigement waar sindsdien weinig meer van is vernomen. Maar wie is Wesenbeeck precies?

Moordaanslag

Dat productiehuis De Mensen de carrière van Janus van Wesenbeeck gebruikt voor een tv-serie, hoeft niet te verbazen, want zijn levensverhaal leest als een trein. Janus van Wesenbeeck is wat men in Nederland een kamper noemt, een bewoner van een woonwagenpark. Kampers zijn geen zigeuners, maar autochtone Nederlanders die al generaties in trailers wonen. Ze waren oorspronkelijk keuterboeren en turfstekers die met koopwaar rondtrokken, maar al snel werden ze verdacht van criminele activiteiten. De Nederlandse overheid probeerde de kampers in woonwagenkampen onder te brengen om meer controle op hen te krijgen, maar dat is slechts gedeeltelijk gelukt. Sinds de jaren 70 hebben de kampers een parallelle samenleving uitgebouwd, en ze raakten betrokken bij de internationale drugshandel in marihuana en hasj. In de jaren 90 was kamper Johannes Verhoek alias de Hakkelaar de ongekroonde koning van de hasjhandel. Hij werd opgevolgd door Janus van Wesenbeeck.