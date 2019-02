Gouden tip voor wie van plan is binnenkort een container vol illegale handel naar Noord-Korea te smokkelen: leg er even een vliegtuig op. Knappe douanier die op eigen houtje besluit vliegtuigonderdelen heen en weer te slepen omdat hij zo graag wil weten wat de containers eronder bevatten; voor je het weet ontstaat er een scheurtje of een deukje in de romp. Als zo’n vliegtuig in de toekomst ooit neerstort, dan zou de douane wel eens aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Dus dat komt wel goed met die wodka, dacht de vermoedelijk Noord-Koreaanse inkoper van 90 duizend flessen die de Rotterdamse douane afgelopen vrijdag aantrof in een container, met daarop de romp van een Airbus. Het liep anders, vliegtuigromp of geen vliegtuigromp. De douaniers overlegden met de reder, presenteerden opties aan Buitenlandse Zaken – verantwoordelijk voor sanctiehandhaving – en daar zei men: open met dat ding. Door de omringende containers wat te verplaatsen kon de romp verschoven worden, en de verdachte container eruit geplukt.

Tevoorschijn kwam een stapel dozen met daarin kleine flesjes wodka voorzien van een blauw etiket. Volgens Buitenlandse Zaken is de drank bestemd voor Noord-Korea, dat wegens haar nucleaire aspiraties geen luxegoederen mag importeren. Het ingrijpen van de douane betekent dat Kim Jong-un en de zijnen voorlopig verstoken blijven van dit specifieke opkikkertje, maar geen nood: Noord-Korea beschikt over een geheimzinnig overheidsorgaan belast met het onderhouden van een fijnmazig smokkelnetwerk om nucleair wapentuig én dure cognac voor het Noord-Koreaanse regime aan te voeren.