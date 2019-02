Ruud Koopmans (58) is professor sociologie en migratie aan de Berlijnse Humboldt Universiteit en onderzoeksdirecteur aan het Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Begin 2015 publiceerde hij de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar fundamentalisme onder christenen en moslims in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Oostenrijk. De helft van de Belgische moslims bleek fundamentalistisch te zijn; alleen Oostenrijk scoorde nog hoger. Sommigen verweten de socioloog met zijn onderzoek een objectieve bondgenoot te zijn van Geert Wilders en het Vlaams Belang.

In zijn nieuwe boek Het vervallen huis van de islam beschrijft Koopmans de diepe crisis waarin de islamitische wereld volgens hem de voorbije vijftig jaar verzonken is. "Aan de basis van die crisis ligt niet de islam zelf, maar de fundamentalistische interpretatie ervan", zegt hij. "Theocratische dictaturen floreren. Rechten van vrouwen, homo's en minderheden worden met de voeten getreden en talloze burger- oorlogen kosten miljoenen mensenlevens. De islamitische wereld was Europa eeuwenlang ver vooruit, óók op het vlak van tolerantie en vreedzaamheid. Des te dramatischer is de economische achteruitgang van de voorbije vijftig jaar. Zelfs in arm Sub-Sahara-Afrika doen niet-islamitische landen het minder slecht dan islamitische."

Bent u islamofoob?