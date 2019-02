Ruud Koopmans: 'Fundamentalisme is dominante stroming binnen de islam'

Och ja, ik heb hem zondag bezig gezien in Buitenhof op de Nederlandse televisie waar hij nogal bitsig reageerde op de twee proffen Edwin Bakker en Marion van San, eveneens gespecialiseerd in de problemen in het Midden-Oosten, en in dit geval over de eventuele terugkomst van vrouwen en kinderen van voormalige (gesneuvelde) IS strijders. Terwijl zij over de kwestie al heel wat gepubliceerd hebben, contacten hebben met die vrouwen in Syriƫ en begrip opbrengen vooral wat de kinderen betreft en tot op zekere hoogte voor sommige vrouwen, zonder hun daden te vergoelijken, integendeel, had hij het voornamelijk over het feit dat de islam niet deugt, vanwege een fundamentalistische strekking, wat hem al heel wat haatreacties heeft opgeleverd in Duitsland waar hij doceert. Tot doodsbedreigingen toe.