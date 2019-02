Als de chirurg bang is voor de operatiezaal: acht op tien artsen lijden onder medische missers

Een verpleegkundige die na een medische misser geen maagsondes meer durft te plaatsen. Een kinesist die 's nachts herbeleeft hoe hij de val van die ene patiënt niet kon breken. Of nog: een apotheker die denkt aan stoppen nadat hij een verkeerde bereiding heeft gemaakt. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van second victims. Zorgverleners als 'tweede slachtoffer', na de patiënt (first victim). Een effect dat volgens experts 'totaal is onderschat', want second victims hebben het lastig, nemen vaak slaapmedicatie en willen er soms de brui aan geven.

Dergelijke missers zijn geen grote uitzonderingen. Een op de tien patiënten maakt iets mee wat beter had gekund, zo toont recent onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie en de OESO. Zo'n 40 procent van die incidenten is bovendien te voorkomen, luidt het. 'Dikwijls gaat het om systeemfouten', duidt professor Kris Vanhaecht (KU Leuven), docent patiëntveiligheid. 'Denk dus niet dat het altijd over verkeerde handelingen of blunders gaat. Soms is er sprake van een infectie, een complicatie, wordt er iets laattijdig ontdekt. En ook al ligt de verantwoordelijkheid dan niet bij die ene arts, hij kan er wel enorm onder lijden.'

In een grootschalig onderzoek heeft professor Vanhaecht 7.000 Nederlandse artsen en verpleegkundigen in dertig ziekenhuizen bevraagd. Wat blijkt? Acht op de tien werden al second victim. Zo'n 30 procent was zelfs betrokken bij een ernstig incident, met blijvende schade of overlijden. Na zo'n heftig voorval wilde een op de drie tijdelijk het werk neerleggen. Als een incident leidt tot een tuchtzaak, dan is de impact nog veel groter, blijkt uit een aparte bevraging bij 2.500 zorgverleners. De twijfel over de eigen kunde neemt daardoor nog toe en daardoor ook het risico op fouten.