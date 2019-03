Extreemrechts rukt op in Vlaamse scholen: 'De 'Pano'-reportage was een keerpunt'

'Het is iets wat mij vooral de laatste sessie is opgevallen”, zegt Karin Heremans, die via Kazerne Dossin en het gemeenschapsonderwijs workshops geeft aan leerkrachten over hoe ze moeten omgaan met radicalisering. 'Leerkrachten maakten zich zorgen omdat ze uitspraken hoorden in hun klas als over ‘linkse ratten’, of ze werden beschuldigd van partijdigheid. Je hoort ook dat de 'Pano'-reportage over Schild & Vrienden ‘opgezet spel’ was en in sommige scholen zijn er zelfs hakenkruisen getekend.'



Die laatste sessie waarbij Heremans, zelf een directrice van een atheneum in Antwerpen, met de leerkrachten in dialoog ging, dateert van twee weken geleden. Maar het probleem is volgens haar al enkele maanden aan de gang. Zochten leerkrachten vroeger hulp omdat ze met fundamentalistische moslimjongeren in aanraking kwamen, dan hebben ze nu vragen over extreemrechts.